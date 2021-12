Remagen

Mit Hubschrauber: Bundespolizei räumt Ahrmündung auf

Mit einem Hubschrauber hat die Bundespolizei Unrat der Juli-Sturzflut aus der Mündung der Ahr in den Rhein entfernt. Der Helikopter vom Typ EC 155 nahm am Mittwoch an einem rund 30 Meter langen Seil sogenannte Bigbags, große Taschen voller zuvor eingesammeltem Müll, aus dem Naturschutzgebiet auf. Dann flog er sie wenige hundert Meter weiter zu einer für Lastwagen gut zugänglichen Wiese.