Kaiserslautern

Mit Haftbefehl gesuchter Mann bei Verkehrskontrolle entdeckt

Streifenbeamte haben bei einer Verkehrskontrolle in Kaiserslautern zufällig einen 37 Jahre alten Mann aufgespürt, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vorlag. Er saß bei der Kontrolle als Beifahrer in einem Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.