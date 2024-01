Plus Rheinland-Pfalz Mit grüner Nummer protestieren: Welche Steuerregeln für Traktoren gelten Traktoren haben am Montag Teile von Rheinland-Pfalz lahmgelegt – sicherlich nicht der offiziell zugedachte Sinn und Zweck des Einsatzes von Landmaschinen. Wie sehen die steuerlichen Regelungen aus? Wir haben beim Zoll nachgefragt. Von Anke Mersmann

Bei den Protesten am Montag waren die Bauern mit Tausenden Traktoren unterwegs – mit steuerbefreiten Maschinen, die für den Einsatz in der Forst- und Landwirtschaft bestimmt sind. Haben die Bauern, indem sie mit ihren Traktoren am Protesten teilnahmen, ein Steuervergehen begangen? Nein, klärt das Hauptzollamt Koblenz auf. Eine Teilnahme an ...