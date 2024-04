Sulzbach/Saar

Kriminalität

Mit Glasflasche zugestochen? Mann in Sulzbach verletzt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Sarah Knorr/dpa

Ein Mann hat bei einem Streit mit einem flüchtigen Bekannten in Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) mehrere Stichverletzungen erlitten. Die beiden Männer waren am späten Freitagabend in einer Gaststätte zunächst verbal aneinandergeraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann verlagerte sich die Auseinandersetzung auf einen Platz in der Nähe des Lokals, wo einer der Männer den anderen verletzt haben soll.