Mit E-Streifenwagen beginnt neues Zeitalter für Polizei

Landau (dpa/lrs). Den ersten voll ausgestatteten rein elektrischen Streifenwagen der Polizei Rheinland-Pfalz hat Landesinnenminister Michael Ebling in Landau vorgestellt. Mit dem Pilotprojekt breche «ein neues Zeitalter» an für die Polizei des Bundeslandes, meinte der SPD-Politiker einer Mitteilung zufolge am Montag. Die Polizei der pfälzischen Kommune teste die Fahrzeuge im Rahmen eines Pilotprojekts im 24-Stunden-Betrieb an allen Wochentagen.

Der Test von insgesamt vier Fahrzeugen bei den Pilotdienststellen Landau, Landstuhl und Trier ist auf ein Jahr angelegt. Landau ist der einzige Standort, an dem ein Fahrzeug etwa mit der Schutzausstattung für lebensbedrohliche Einsätze ausgestattet ist und im Wechselschichtdienst eingesetzt wird. Nach Abschluss wird das Projekt ausgewertet.

Rheinland-Pfalz gehöre bundesweit zu den Vorreitern bei der Ausrüstung seiner Polizistinnen und Polizisten, erklärte Ebling. «Wir testen die Anforderungen an Reichweiten und polizeiliche Erfordernisse im Echtbetrieb. Im Wechselschichtdienst sind die Anforderungen an ein Einsatzfahrzeug nochmal deutlich höher als im Tages- und Ermittlungsdienst», betonte der Minister. «Oberste Priorität hat für uns immer, dass die Mobilität und Einsatzfähigkeit unserer Polizei sichergestellt ist.»

