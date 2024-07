Mit Drogen am Steuer – Führerscheinentzug für Autofahrer

Anzeige

Edenkoben (dpa/lrs) – Binnen vier Stunden hat die Polizei auf einem Parkplatz in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) sieben Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Ihre Führerscheine wurden einbehalten und gegen sie laufen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Alle müssen mit empfindlichen Geldbußen oder Geldstrafen, monatelangem Führerscheinentzug und Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. «Zudem wird die Führerscheinstelle über den Drogenkonsum in Kenntnis gesetzt, die dann die generelle Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen wird», hieß es weiter.

Die Polizei hatte auf dem Parkplatz an der L516 eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Vier der Fahrer seien unter dem Einfluss von THC-haltigen Substanzen – also Haschisch oder Marihuana – unterwegs gewesen, einer unter Amphetamin-Einfluss. Zwei Fahrer hatten mehrere Betäubungsmittel gleichzeitig konsumiert. Die Polizei appellierte: «Nur wer nüchtern fährt, fährt sicher!»