Morbach

Mit dem Bobbycar zur Autorenlesung: Rekord im Hunsrück

Mehrere Hundert Kinder haben in der Hunsrück-Gemeinde Morbach in einem Kinderfahrzeug-Drive-in einer Autorenlesung gelauscht und damit einen Rekord aufgestellt. Die kleinen Zuhörer saßen am Freitag auf Fahrzeugen wie Bobbycars, Rutschautos, Dreirädern, Kettcars oder Seifenkisten, um eine Autokino-Veranstaltung zu imitieren, wie das Rekord-Institut für Deutschland (RID) mitteilte. Damit sei in dem Ort im Kreis Bernkastel-Wittlich ein Weltrekord aufgestellt worden.