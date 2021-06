Ludwigshafen

Mit Baseballschläger: Jungen auf Schulhof zusammengeschlagen

Eine Gruppe Jugendlicher hat einen 17- und einen 16-Jährigen auf einem Schulhof in Ludwigshafen brutal zusammengeschlagen. Am Donnerstag sollen die vorerst unbekannten Angreifer das ältere Opfer nach einem Streit mit ihren Fäusten, einem Baseballschläger und einem sogenannten Totschläger angegriffen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch als der 17-Jährige schon auf dem Boden gelegen habe, hätten sie weiter getreten und zugeschlagen. Als der 16-Jährige ihm zu Hilfe kam, attackierten die Jugendlichen ihn laut Polizei ebenfalls. Beide Opfer kamen in ein Krankenhaus. Der 17-jährige Junge hatte Verletzungen am Kopf und zwei gebrochene Finger. Die Täter flohen. Die Polizei fahndet nach ihnen.