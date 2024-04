Mit Bagger beladener Lkw bleibt in Unterführung hängen

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist entstanden, weil ein mit einem Bagger beladener Lastwagen in Ludwigshafen in einer Unterführung hängengeblieben ist. Ein Kran musste den Bagger bergen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer sei bei dem Unfall am Freitag unverletzt geblieben. Die Unfallstelle war vier Stunden voll gesperrt.

