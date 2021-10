Veldenz

Mit Auto kollidiert: Rollerfahrerin schwer verletzt

Eine Rollerfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Veldenz (Landkreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt worden. Die 64-jährige Autofahrerin habe am Freitag die vorfahrtsberechtigte 50-Jährige beim Abbiegen auf eine Hauptstraße übersehen, teilte die Polizei mit. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.