Kaiserslautern

Fußball

Mit 25.000 im Rücken: Kaiserslautern will Zweiter bleiben

Am 32. Spieltag der 3. Fußball-Liga will der 1. FC Kaiserslautern seine gute Ausgangsposition gegen den MSV Duisburg festigen. «Wir wollen konzentriert in das Spiel gehen. Duisburg ist besser als der aktuelle Tabellenplatz. Sie haben auch noch Druck, weil sie noch punkten müssen. Wir werden aber unser eigenes Spiel aufziehen», sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Freitag. Derzeit sind die Lauterer Tabellenzweiter und nehmen somit Kurs auf eine Zweitliga-Rückkehr.