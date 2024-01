Plus Bad Kreuznach/Sizilien Mission im Mittelmeer: Sea Punks retten Menschen – und haben einen prominenten Unterstützer Zwei Brüder aus Bad Kreuznach und ihre Freunde sind auf einer der tödlichsten Fluchtrouten der Welt unterwegs, um im Mittelmeer Menschen zu retten: Die ersten beiden ehrenamtlichen Einsätze mit einem zivilen Seenotrettungsschiff liegen hinter den Sea Punks. Im Telefongespräch erzählt einer der Brüder, Gerson Reschke, von seinen Erlebnissen. Und wie Social-Media-Phänomen El Hotzo sie unterstützt. Von Cordula Kabasch

Momentan liegt das Schiff der Sea Punks im Hafen von Augusta in Sizilien. Doch die Crew um die Bad Kreuznacher Reschke-Brüder Benny (34) und Gerson (38) will bald wieder in See stechen. Hilfe bekommen sie dabei von prominenter Seite: Der Social-Media-Comedian und Satiriker El Hotzo unterstützt die Mannschaft mit einer ...