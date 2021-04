Saarbrücken

Missbrauchsverdacht an HNO-Klinik: Ermittlungen eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat ihre Ermittlungen wegen Verdachtsfällen des sexuellen Missbrauchs an der HNO-Klinik am Universitätsklinikum in Homburg eingestellt. Es habe in diesem Zusammenhang sieben Verfahren gegeben, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Saarbrücken mit. Die Ermittlungen hätten nicht „zu Hinweisen auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Personen“ geführt. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ (Mittwoch) darüber berichtet.