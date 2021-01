Speyer

Missbrauchsskandal: Unabhängige Kommission startet bald

Zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Bistum Speyer will die unabhängige Kommission ihre Arbeit bald aufnehmen. „Ich hoffe, dass wir in der Osterzeit in medias res gehen“, sagte Kommissionsmitglied Bernhard Scholten, früher Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Sozialministerium, am Mittwoch in Speyer.