Homburg

Missbrauchsskandal: Experten berichten über Aufarbeitung

Experten einer unabhängigen Kommission (UAK) zur Arbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch von Kindern am Universitätsklinikum des Saarlandes ziehen eine erste Bilanz. Knapp drei Monate, nachdem die UAK ihre Arbeit aufgenommen hat, will der Kommissionsvorsitzende Jörg Ziercke am Mittwoch (10.00 Uhr) „über die besonderen Herausforderungen des komplexen Auftrags und erste Erfahrungen berichten“.