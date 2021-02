Limburg/Fulda/Mainz

Missbrauchsaufarbeitung: Bistümer rufen zur Mitarbeit auf

Die Bistümer von Limburg, Mainz und Fulda wollen für die weitere Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche einen gemeinsamen Betroffenenbeirat einsetzen. Dafür werden nun Mitwirkende gesucht, wie die Diözesen am Mittwoch mitteilten. Menschen, die im kirchlichen Bereich sexuellen Missbrauch erlitten hätten, seien eingeladen, beim Beirat mitzuwirken und den Aufarbeitungsprozess kritisch zu begleiten. „Wir können Missbrauch in der Kirche nur aus der Perspektive der Betroffenen angemessen aufklären und verhindern“, erklärten die Bischöfe Georg Bätzing, Peter Kohlgraf und Michael Gerber der Mitteilung zufolge.