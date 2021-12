Kusel

Miroslav Klose: Pate stehen für Schulsportanlage in Kusel

Fußball-Weltmeister Miroslav Klose steht mit seinem Namen möglicherweise Pate für eine neue Schulsportanlage in Kusel. Hintergrund sind die Anfänge der Sportlegende in der Stadt in der Pfalz: Kloses Karriere hatte beim lokalen Club SG Blaubach-Diedelkopf begonnen. Der Stürmer erlangte später Weltruhm in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft und beendete seine Laufbahn 2016 bei Lazio Rom. Bei Kreis- und Verbandsgemeinde kam die Idee auf, die neue Anlage Miro-Klose-Stadion zu taufen, wenn sie im Frühjahr eingeweiht wird.