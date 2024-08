Ministerpräsident Schweitzer fährt zum Unglücksort

Anzeige

Mainz/Kröv (dpa) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) fährt zum Unglücksort in Kröv an der Mosel. «Meine Gedanken sind bei den Familien der Toten und den Verletzten, die bisher gerettet werden konnten», sagte Schweitzer. «Wir bangen mit den Menschen, die sich immer noch unter den Trümmern des eingestürzten Hotels in Kröv an der Mosel befinden.»

Mehr als 250 Einsatzkräfte gäben seit der Nacht alles, um die Verschütteten zu retten. «Dieser herausfordernde Großeinsatz ist auch für die Rettungskräfte gefährlich. Ihnen gilt mein großer Dank», sagt Schweitzer.

Gemeinsam mit Landesinnenminister Michael Ebling (auch SPD) äußert sich Schweitzer gegen 13.30 Uhr in Kröv, nachdem er sich ein Bild der Lage gemacht hat.

In dem Hotel in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach war am Abend gegen 23.00 Uhr ein Stockwerk eingestürzt. 14 Menschen hielten sich zu dem Zeitpunkt in dem Haus auf. 9 Menschen wurden verschüttet – 5 von ihnen konnten zwischenzeitlich gerettet werden.

Ein Mann und eine Frau kamen ums Leben. Die Leiche des Mannes konnte noch nicht geborgen werden. In den Trümmern sind auch noch zwei schwerer Verletzte eingeschlossen.