Saarbrücken

Ministerpräsident: Schließung der Impfzentren war ein Fehler

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat eingeräumt, dass es ein Fehler war, die Impfzentren vor knapp zwei Monaten zu schließen. „Es ist völlig klar, dass man sie im Nachhinein besser aufgelassen hätte“, sagte er am Dienstag in Saarbrücken. Doch es sei „wie so oft im Leben und vor allem in der Politik, dass die Gewissheit von heute morgen oft der Irrtum von gestern“ sei.