Saarbrücken

Ministerpräsident informiert nach Bund-Länder-Beratungen

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will nach den Bund-Länder-Beratungen zu den neuen Maßnahmen in der Corona-Pandemie am Mittwoch die Auswirkungen der Absprachen für das Saarland erläutern. Bund und Länder erwägen nach einem vorab bekanntgewordenen Vorschlag in einem Drei-Stufen-Plan weitgehende Lockerungen für die Bürger. Die saarländische Landesregierung hatte Ende Januar die 2G-Regel für den gesamten Einzelhandel im Land aufgehoben und durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt.