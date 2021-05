Berlin

Ministerpräsident Hans: Signale gegen Testbetrug bei Corona

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich für ein konzertiertes Vorgehen von Kommunen, Ländern und Bund gegen möglichen Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen ausgesprochen. „Wir müssen ein klares Signal setzen und allen, die glauben, man könne jetzt in dieser Pandemie Reibach machen, sagen: Das wird nicht durchgehen“, sagte Hans am Montag in Berlin bei seinem Eintreffen zu Beratungen des CDU-Präsidiums, die teils in Präsenz und teils online organisiert waren.