Saarbrücken

Ministerpräsident Hans: Oster-Ruhe gegen Corona-Welle

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat eine weitere gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung gefordert, um die bundesweit anrollende dritte Corona-Welle zu brechen. Die beschlossene „Erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ soll dabei einen kraftvollen Beitrag leisten, erklärte er am frühen Dienstagmorgen in Saarbrücken nach den rund zwölfstündigen Bund-Länder-Beratungen. Es gelte damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip „#WirBleibenZuHause“.