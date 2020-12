Mainz

Ministerium unterstützt Kommunen bei Hilfe für Obdachlose

Zur Unterstützung von Obdachlosen in dem von Kälte und Corona-Pandemie geprägten Winter hilft das rheinland-pfälzische Sozialministerium den Kommunen und Trägern der Wohnungslosenhilfe mit finanziellen Zuwendungen. Bei der befristeten Hilfe gehe es um Geld, um Betroffene geeignet unterzubringen oder sie pandemiebedingt zu isolieren, teilte das Ministerium in Mainz in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Daniel Köbler (Grüne) mit.