Ministerium: Schüler vor vorhergesagten Orkanböen zu Hause

Angesichts der für Freitagnachmittag und -abend vorhergesagten Orkanböen über Rheinland-Pfalz hat sich das Bildungsministerium erleichtert über den Beginn von Schulferien gezeigt. Man sei froh, dass sich die Schülerinnen und Schüler am Freitag rechtzeitig auf den Heimweg machen könnten, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Am letzten Tag vor Schulferien gibt es meist keinen Nachmittagsunterricht.

Beim vorherigen Sturmtief „Ylenia“ am Donnerstag seien dem Bildungsministerium keine wetterbedingten Unfälle mit Schülern bekanntgeworden. Am Donnerstag wurde laut dem Sprecher landesweit eine niedrige zweistellige Zahl von Schulen vorsorglich geschlossen. Zudem seien im Kreis Ahrweiler im Norden des Landes die Schulen dicht gewesen. Am Freitagvormittag seien die Schultore hingegen in der Regel wieder überall geöffnet worden. In der nächsten Woche haben die Schüler in Rheinland-Pfalz Winterferien.

Wegen des neuen Sturmtiefs „Zeynep“ kündigten mehrere Städte im Land an, ihre Friedhöfe von Freitag an übers Wochenende aus Sorge etwa vor herabstürzenden Ästen oder gar umstürzenden Bäumen zu schließen. „Die Sicherheit geht einfach vor“, betonte beispielsweise die Vorstandschefin des Wirtschaftsbetriebs Mainz, Jeanette Wetterling.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hielt am Freitagnachmittag und -abend einzelne Orkanböen mit 100 bis 115 Kilometern pro Stunde für möglich. „Das kann kurzzeitig ziemlich ruppig werden“, sagte ein DWD-Sprecher. Auch er warnte vor herabstürzenden Ästen, die womöglich vorgeschädigt sein könnten, und vor umknickenden Bäumen. Auch das Saarland sollte vom neuen Sturmtief „Zeynep“ zunehmend erfasst werden.

