Ministerium rechnet mit tausenden Kindern aus der Ukraine

Das saarländische Bildungsministerium rechnet mit tausenden Kindern und Jugendliche aus der Ukraine, die in den nächsten Monaten in Schulen integriert werden müssen. Dies gelinge am schnellsten und besten in den Regelklassen, teilte Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken mit. Geplant sei kein «Parallelsystem», mit dem man «das Gegenteil von Integration erreichen» würde. Es sei aber möglich, dass relativ kurzfristig auch Klassenmehrbildungen notwendig würden, sagte sie.