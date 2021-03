Saarbrücken

Ministerium meldet weitere 42 Corona-Fälle im Saarland

Im Saarland sind weitere 42 Corona-Fälle gemeldet worden. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Infektionen liege damit bei 30 108, teilte das Gesundheitsministerium am Montagvormittag in Saarbrücken mit. Dabei handele es sich aber um den Stand von Sonntagnachmittag – wegen eines technisches Problems hätten diese Daten zuvor nur über die sozialen Medien veröffentlicht werden können. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle lag nach Angaben des Ministeriums bei insgesamt 922 und nicht bei den zuvor genannten 924 – ein Gesundheitsamt habe Zahlen nach unten korrigiert.