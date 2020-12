Archivierter Artikel vom 23.07.2020, 14:20 Uhr

Saarbrücken

Ministerium: Kindergartenjahr startet im regulären Betrieb

Die saarländischen Kindertageseinrichtungen öffnen zu Beginn des neuen Kindergartenjahres ab dem 1. August im Regelbetrieb. Damit werde die vierte Stufe des bundesweit abgestimmten Ausstiegsplans umgesetzt, teilte am Donnerstag das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. „Künftig wird es wieder möglich sein, das Prinzip der festen Gruppe zu öffnen – so dass zu den Randzeiten am frühen Morgen und späten Nachmittag gemischte Gruppen gebildet werden können, um eine optimale Betreuungszeit zu erreichen“, sagte Ministerin Monika Bachmann (CDU).