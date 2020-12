Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 07:00 Uhr

Mainz

Ministerium: Keine Zunahme bei illegaler Müllentsorgung

Das Problem der illegalen Abfallentsorgung in Rheinland-Pfalz hat sich nach Einschätzung des Umweltministeriums in den vergangenen Jahren nicht verschärft. Die entsprechende Menge in den jährlichen Landesabfallbilanzen sei zwischen 2014 und 2018 bei kleineren Schwankungen in etwa gleichgeblieben, teilte das Ministerium auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Martin Brandl mit. Mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie könne bisher keine fundierte Aussage zur Entwicklung in diesem Bereich gemacht werden, hieß es weiter.