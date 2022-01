Mainz

Ministerium hält Testpflicht in Kitas nicht für sinnvoll

Das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz hat die Forderung des Kita-Fachkräfteverbands nach einer Testpflicht an Kindertagesstätten zurückgewiesen. „Das Land hält es nicht für das richtige Mittel, Kita-Kinder zu regelmäßigen Tests zu verpflichten, und setzt bei den anlasslosen Testungen von Kita-Kindern auf Freiwilligkeit“, sagte am Montag eine Sprecherin des Ministeriums in Mainz.