Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 16:40 Uhr

Mainz

Ministerium empfiehlt Schließung von Behindertenwerkstätten

Das Gesundheitsministerium hat in einem Rundschreiben die Schließung der Behindertenwerkstätten in Rheinland-Pfalz empfohlen, um das Infektionsrisiko für die Beschäftigten zu verringern. Von den 15 000 dort tätigen Menschen seien bereits zwei Drittel nicht mehr in der Werkstatt, sondern zuhause oder im Wohnheim, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz. Wichtig sei die Entwicklung alternativer Angebote, um den Menschen mit einer Behinderung weiterhin eine sinnvolle Tagesstruktur zu geben. Das Ministerium empfahl auch die Schließung von Tagesstätten für psychisch kranke Menschen bis zum Ende der Osterferien am 17. April.