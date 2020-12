Archivierter Artikel vom 11.04.2020, 11:30 Uhr

Mainz

Ministerium: Dorfläden rufen Corona-Soforthilfen ab

Mehrere Dorfläden mit Lieferservice in Rheinland-Pfalz haben die Corona-Soforthilfe des Innenministeriums angefragt. Allein in der ersten Woche seien 35 Anfragen eingegangen, um die Mittel in Anspruch zu nehmen, teilte das Ministerium am Samstag in Mainz mit. „Viele Dorfläden erweitern derzeit ihr Sortiment und die Verkaufswege, stoßen aber an die Grenzen der vorhandenen Lagerkapazitäten“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) laut Mitteilung.