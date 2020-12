Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 06:00 Uhr

Mainz

Ministerium: Daten von „Baustelleninfo digital“ genutzt

Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium zeigt sich rund vier Monate nach dem Start des Projekts „Baustelleninfo digital“ mit der Entwicklung zufrieden. Derzeit griffen 14 Abnehmer auf die online abrufbaren Daten zu Baustellen und möglichen Umfahrungen im Land über den sogenannten Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) des Bundes zu, teilte das Ministerium in Mainz auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir können also davon ausgehen, dass die Daten bereits ihren Weg in die Systeme und Navis finden.“