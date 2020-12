Archivierter Artikel vom 13.07.2020, 15:20 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die bisherigen Tests in saarländischen Fleischbetrieben auf das Corona-Virus waren den Behörden zufolge negativ. „Bislang wurden 150 Untersuchungen durchgeführt, die alle negative Testergebnisse vermelden“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann am Montag einer Mitteilung zufolge in Saarbrücken.

Die Ergebnisse seien sehr erfreulich. „Das frühe Erkennen von Coronafällen in der Fleischindustrie ist existenziell, um lokale Ausbrüche zu vermeiden, wie die Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und Luxemburg gezeigt haben“, betonte die CDU-Politikerin.

Die Tests waren am vergangenen Freitag angelaufen. Weitere Untersuchungen sind in den nächsten zwei Wochen geplant. Die Abstriche werden in Betrieben mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Fleischproduktion durchgeführt. Insgesamt werden der Mitteilung zufolge rund 500 Beschäftigte getestet.