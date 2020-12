Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 12:50 Uhr

Mainz

Ministerium bereitet Verordnung zu neuen Maßnahmen vor

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Montag eine weitere Rechtsverordnung zu Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet. Die dritte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) werde die Maßnahmen enthalten, die am Sonntag in Abstimmung mit dem Bund und den anderen Bundesländern beschlossen worden seien, teilte eine Sprecherin mit. Die Maßnahmen sollen am Montag 24.00 Uhr in Kraft treten. Die zweite Corona-Bekämpfungsverordnung wurde erst am vergangenen Freitag erlassen.