Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 12:20 Uhr

Saarbrücken

Ministerin will Urteil zur Kontaktnachverfolgung umsetzen

Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann will das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Kontaktverfolgung rasch umsetzen. „Wir werden zügig entsprechende Anpassungen im Rahmen eines Corona-Gesetzes erarbeiten“, teilte die CDU-Politikerin am Samstag in Saarbrücken mit. „Diesen Entwurf werde ich im Ministerrat einbringen und damit eine rechtskonforme Kontaktnachverfolgung sowie Datenweitergabe an die Gesundheitsämter sicherstellen.“ Ziel sei es, dieses Corona-Gesetz noch im September ins parlamentarische Verfahren zu bringen.