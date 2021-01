Saarbrücken

Ministerin: Verlängerter Schul-Lockdown wird nachwirken

Der verlängerte Lockdown für Schulen und Kitas wird nach Ansicht von Saarlands Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) auch auf längere Sicht Folgen haben. „Je länger der Zugang zu Kitas und Schulen eingeschränkt bleibt, desto mehr Ressourcen werden wir mittel- und langfristig benötigen, um die wachsenden Herausforderungen zu bewältigen“, sagte sie am Mittwoch in Saarbrücken. Am Dienstag hatten Bund und Länder eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar beschlossen – Schulen und Kitas sind darin grundsätzlich eingeschlossen.