Mainz

Ministerin: Stiko-Entscheidung Hoffnung für über 70-Jährige

Die Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Astrazeneca soll in Rheinland-Pfalz vor allem Menschen ab 70 Jahren schneller den Piks gegen das Coronavirus bringen. „Die Entscheidung ist ein großer Lichtblick besonders für die Menschen zwischen 70 und 79 Jahren aus der Prioritätsgruppe 2, die dringend auf eine Corona-Schutzimpfung warten“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Rheinland-Pfalz wird die Empfehlung zeitnah umsetzen und alle Menschen dieser Altersgruppe per Brief über die Registrierungsmöglichkeit informieren.“