Ministerin Spiegel für mehr Kinderrechte in Landesverfassung

Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 09:30 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Die Landesverfassung von Rheinland-Pfalz sollte nach Auffassung von Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) um zusätzliche Kinderrechte ergänzt werden. „Sowohl die Orientierung allen staatlichen Handelns am Kindeswohl als auch Beteiligungsrechte sollten in der rheinland-pfälzischen Landesverfassung gestärkt werden“, sagte Spiegel der Deutschen Presse-Agentur. „Ich setze mich daher dafür ein, dass der Landtag in der nächsten Legislaturperiode eine entsprechende Verfassungsänderung vornimmt.“

Die Jugend- und Familienministerin reagierte damit auf die Forderung des Kinderschutzbunds Rheinland-Pfalz nach einer Änderung der Landesverfassung. Dort sind Kinderrechte seit dem Jahr 2000 in Artikel 24 verankert. In der jetzigen Fassung fehle aber eine eindeutige Verpflichtung zur Beteiligung von Kindern in allen sie betreffenden Angelegenheiten, kritisierte der Kinderschutzbund in einer Resolution. Ebenso fehle ein klares Bekenntnis des Landes zum Vorrang des Kindeswohl bei allem staatlichen Handeln.

„Es reicht nicht, dass der Staat seine Schutz- und Wächterfunktion ausübt“, sagt der Landesvorsitzende Christian Zainhofer. „Kinder müssen auch eigene Rechte haben, gerade wenn es um Ansprüche gegen den Staat geht.“

Der Kinderschutzbund fordert daher einen zusätzlichen Artikel 24 (3) mit dem Inhalt: „Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung in Angelegenheiten, die es betreffen. Seine Meinung ist entsprechend seinem Alter und seiner Entwicklung in angemessener Weise zu berücksichtigen.“ Als Artikel 24 (4) schlägt der Kinderschutzbund vor: „Dem Kindeswohl kommt bei allem staatlichen Handeln, das die Rechte und Interessen von Kindern berührt, vorrangige Bedeutung zu.“

Beteiligungsrechte seien unabdingbar, auch weil die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden Angelegenheiten deren Entwicklung zu einer demokratischen Persönlichkeit fördere, erklärte das Familienministerium. Aufgrund der aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Landtag sieht das Ministerium allerdings zurzeit keine Chance auf die erforderliche Zweidrittelmehrheit und hofft auf eine Änderung nach der Landtagswahl im März 2021.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat im November vergangenen Jahres einen Gesetzentwurf zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz vorgelegt. Dieser geht nach Ansicht des Kinderschutzbunds und anderer Kritiker aber nicht weit genug. Auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags kam zu dem Ergebnis, dass die geplante Einführung eines Abschnitts 1a zum Grundgesetzartikel 6 hinter den Verpflichtungen der UN-Kinderrechtskonvention zurückbleibt.

Es gebe die Sorge, dass die Grundgesetz-Initiative im Sande verlaufen könnte, sagte Zainhofer. „Weil es in Berlin nicht vorangeht, wäre es schön, wenn Rheinland-Pfalz einen Schritt weitergeht.“