Saarbrücken

Ministerin Rehlinger benennt Ansprechpartner für Versorgung

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hat die saarländische Wirtschafts- und Energieministerin Anke Rehlinger (SPD) ihren Staatssekretär Jürgen Barke als Ansprechpartner für Unternehmen in allen Fragen der Versorgungssicherheit benannt. Nach Beratungen mit saarländischen Unternehmen, Energieversorgern, Kammern und Verbänden sagte Rehlinger am Donnerstag in Saarbrücken, der Konflikt werde auch Auswirkungen auf Deutschland und das Saarland haben. Sie fügte hinzu: „Grund zur Panik besteht derzeit nicht.“