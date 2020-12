Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 11:30 Uhr

Ministerin: Quarantäneregelung gilt auch in den Ferien

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wer nach dem Urlaub aus einem Corona-Risikogebiet ins Saarland zurückkehrt, muss auch weiterhin 14 Tage in Quarantäne. Darauf hat die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag mit Blick auf die Sommerferien hingewiesen. Viele Saarländer ziehe es nach den Einschränkungen der letzten Monate in Richtung Süden, „aber die Corona-Pandemie endet nicht mit Beginn der Sommerferien“. Die Sommerferien im Saarland starten am 6. Juli.