Mainz

Ministerin: Keine Impfpflicht für Pflegepersonal

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat sich in der bundesweiten Diskussion um die Einführung einer Impfpflicht für Pflege- und Krankenhauspersonal gegen derartige Überlegungen ausgesprochen. Es sei nicht richtig, generell von einer niedrigen Impfbereitschaft des Pflegepersonals zu sprechen, sagte sie am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Es gebe in Rheinland-Pfalz Pflegeheime und Krankenhäuser, in denen die Impfbereitschaft der Mitarbeiter bei 90 bis 100 Prozent liege, in anderen Häusern dagegen nur bei 40 bis 50 Prozent. „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit einer Impfpflicht für Mitarbeiter nicht weiterkommen würden“, betonte sie.