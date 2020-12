Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 18:30 Uhr

Mainz

Ministerin: Kein Anpassungsbedarf nach neuer Steuerschätzung

Rheinland-Pfalz kann nach Angaben des Finanzministeriums aufgrund der jüngsten Steuerschätzung mit Steuereinnahmen von 13,663 Milliarden Euro in diesem und von 14,934 Milliarden Euro im nächsten Jahr rechnen. Trotz der leicht verbesserten Zahlen in der am Donnerstag in Berlin vorgelegten Steuerschätzung im Vergleich zu den Daten vom September sieht Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) „angesichts der weiterhin bestehenden Risiken keinen Anpassungsbedarf“ für den Haushalt 2021.