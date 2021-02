Archivierter Artikel vom 01.01.2021, 11:40 Uhr

Mainz

Ministerin: Herausforderung bei Gesundheit und Arbeitsmarkt

Rheinland-Pfalz steht nach Einschätzung von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) im kommenden Jahr vor drei großen Herausforderungen. Diese bestünden in der Verteilung und Priorisierung des Corona-Impfstoffs, in einer bei vielen Menschen zu beobachtenden Ermüdung, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten, sowie in den Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.