Ministerin fordert Gesamtreform für erneuerbare Energien

Vor Beratungen der für Energie zuständigen Ministerkonferenz hat die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) eine umfassende Gesamtreform für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland gefordert. „Die Zeit für regulatorisches Klein-Klein ist vorbei“, sagte Spiegel am Dienstag in Mainz. Das System zur Finanzierung erneuerbarer Energien mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus dem Jahr 2000 passe nicht mehr zu den aktuellen Anforderungen.