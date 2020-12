Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 01:40 Uhr

Ministerin erläutert weiteres Vorgehen in Heimen

Mainz (dpa/lrs) – Die vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz ist seit Montag in Kraft. Sie regelt unter anderem, welche Läden wieder öffnen dürfen und welche nicht. Wie in der Corona-Krise in Alten- und Pflegeheimen vorgegangen wird, das stellt Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) heute in Mainz vor. Sie erläutert mit dem Virologen Bodo Plachter vom Institut für Virologie der Mainzer Universitätsmedizin die seit 16. April geltende Landesverordnung zur „Regelung von Neu- und Wiederaufnahmen von Personen“ in gewissen Einrichtungen.