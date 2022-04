Wörth/Mainz

Naturschutz

Ministerin Eder: «Auwälder sind ein Juwel der Artenvielfalt»

Eisvogel, Teichmuschel und vom Aussterben bedrohte Käfer – sie alle sind in den Pfälzer Rheinauen zu finden. «Durch die ständige Dynamik von Hochwasser und Niedrigwasser des Rheins zählen sie zu den artenreichsten Lebensgemeinschaften in Mitteleuropa», sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Freitag bei einem Besuch. «Auwälder sind ein Juwel der Artenvielfalt.»