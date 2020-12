Ministerin: Besuchsverbot in Heimen schwerste Entscheidung

Keine Entscheidung in der Corona-Pandemie ist der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) im Rückblick so schwer gefallen wie das im Frühjahr verhängte Besuchsverbot in Altersheimen. „Dadurch wurden die alten Menschen isoliert, und das tut einem im Herzen weh“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Damals war die Entscheidung aber notwendig, denn wir hatten nicht genügend Schutzausrüstung, wir hatten keine Hygienekonzepte, es gab noch keine Schnelltests. Wir hatten Rahmenbedingungen, die es leider notwendig gemacht hatten, zu solch drastischen Maßnahmen zu greifen.“

Heute gebe es jedoch andere Rahmenbedingungen, betonte sie. „Wir können mit Blick auf den notwendigen Schutz vor Infektion und dem ebenfalls wichtigen Schutz der Menschen vor Isolation heute anders handeln als im Frühjahr. Und deshalb soll es ein dauerhaftes Besuchsverbot in rheinland-pfälzischen Altenpflegeeinrichtungen so nicht mehr geben.“

Im Rückblick seien alle Entscheidungen „zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, richtig“ gewesen, betonte die Ministerin. „Wir mussten und müssen nach wie vor alles ständig analysieren und neu bewerten. Wir müssen abwägen zwischen Infektionsschutz, Selbstbestimmung und Freiheit.“

In dem zu Ende gehenden Jahr sei im Gesundheitsbereich enorm viel auf den Weg gebracht worden, erklärte sie. So sei es gelungen, in kurzer Zeit neue Strukturen aufzubauen. „Beispielsweise konnten wir die Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern erhöhen, Beatmungsgeräte beschaffen und jetzt ganz aktuell binnen kurzer Zeit die Impfzentren aufbauen.“ In Zusammenarbeit mit den Kommunen, der Kassenärztlichen Vereinigung, Apotheken, Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz und anderen seien die für die bevorstehenden Massenimpfung nötigen Strukturen aufgebaut worden, die „jetzt wirklich einsatzbereit sind“.