Mainz

Ministerien in Rheinland-Pfalz werden neu aufgeteilt

Die Koalitionsparteien in Rheinland-Pfalz haben einen neuen Zuschnitt der Ministerien beschlossen. „Wir haben Ressorts neu zugeteilt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz. Die Zahl von neun Ministerien werde dabei nicht erhöht.