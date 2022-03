Saarbrücken

Umwelt

Minister: Zwei Drittel der Arten im Saarland nicht gefährdet

Im Saarland sind noch rund zwei Drittel der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten nicht gefährdet. Das geht aus den aktuellen sogenannten Roten Listen hervor, teilte das Ministerium für Umwelt am Mittwoch in Saarbrücken mit. «Es wird wieder einmal deutlich, wie viele Faktoren sich auf die Artenvielfalt auswirken», sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD). Einige Fisch- und Pflanzenarten profitierten beispielsweise von der gestiegenen Gewässerqualität, manche Flechten- und Moosarten von weniger Schwefeldioxid in der Luft.