Ein Hotel an der Mosel stürzt ein, einige Verletzte müssen noch immer unter den Trümmern ausharren. Landesinnenminister Ebling zollt den Einsatzkräften Respekt.

Eine Frau wird von Rettungskräfte aus dem teilweise eingestürzten Hotel gerettet. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen. (zu dpa: «Minister zu Hoteleinsturz: Emotionale Situation für Kräfte»)

Eine Frau wird von Rettungskräfte aus dem teilweise eingestürzten Hotel gerettet. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen. (zu dpa: «Minister zu Hoteleinsturz: Emotionale Situation für Kräfte») Foto: Harald Tittel/DPA

Anzeige

Kröv (dpa). Die Bergung nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel ist für die Einsatzkräfte nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling (SPD) ein «außerordentlich herausfordernder Einsatz». «Das ein Gebäude derart in sich zusammenstürzt, ist zweifelsohne ein sehr ungewöhnlicher Vorgang», sagte Ebling. Er dankte den Kräften für einen hochprofessionellen Einsatz.

«Es ist auch für die Einsatzkräfte eine sehr emotionale Situation, weil es natürlich auch ein Lauf gefühlt gegen die Zeit ist», sagte er. Es ist dennoch notwendig, dass sich auch die Einsatzkräfte absichern. Darauf sei von Anfang an geachtet worden.